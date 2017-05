Papa a Genova: mons. Anselmi (vescovo ausiliare), “con ‘GioiaPiena’ giovani coinvolti con entusiasmo nella pastorale missionaria”

“Da alcuni anni la diocesi si sta impegnando lungo il cammino della Chiesa italiana, nella linea dell’‘Educare alla Vita Buona del Vangelo’; dopo l’attenzione rivolta agli adolescenti ed alle famiglie era importante dare fiducia e incoraggiare i giovani”. Parte da qui mons. Nicolò Anselmi, vescovo ausiliare di Genova, per raccontare l’esperienza di “GioiaPiena”, la missione dei giovani ai giovani nata in preparazione al Congresso Eucaristico nazionale che si è svolto a Genova nel settembre scorso. In un intervento pubblicato nello speciale del settimanale diocesano “Il Cittadino” in occasione della visita di Papa Francesco nel capoluogo ligure, Anselmi ripercorre le diverse fasi: dal cammino di preparazione al percorso di formazione, dall’individuazione dei 12 ambiti di azione ai gemellaggi tra vicariati. Nel settembre 2017 si svolgerà “una grande festa finale che non vorrà essere la conclusione di un anno ma il ringraziamento per i doni ricevuti, per i frutti visibili e invisibili che certamente lo Spirito della missione ha fatto nascere nella diocesi”. “Un grande frutto – osserva il vescovo ausiliare – è stato l’entusiasmo con cui i giovani, sacerdoti, religiosi e religiose si sono lasciati coinvolgere con mezzi poveri, dalla passione missionaria”. “La missione ha permesso anche una certa collaborazione fra le varie realtà ecclesiali, parrocchie, movimenti, associazioni, gruppi”, aggiunge, evidenziando che “la comunione è un cammino da percorrere; l’unità è una meta da desiderare continuamente”. “Faremo di tutto che lo Spirito missionario continui ad aleggiare sulla nostra diocesi”, assicura Anselmi, perché “il ritorno alla fede di una sola persona ha un valore immenso e le fatiche fatte saranno adeguatamente ricompensate e reso feconde da Dio”.