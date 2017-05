Papa a Genova: Grilli (“Il Cittadino”), qui “una Chiesa che lo ama e fa dell’obbedienza il proprio vanto”

“Papa Francesco potrà incontrare una Chiesa che, unitamente alle altre Chiese liguri, ama il Papa e fa dell’obbedienza il proprio vanto”. È quanto scrive Silvio Grilli, direttore de “Il Cittadino”, il settimanale diocesano di Genova, nell’editoriale pubblicato nello speciale realizzato dallo stesso settimanale in occasione della visita di Papa Francesco nel capoluogo ligure. “Vogliamo che senta il calore del nostro abbraccio di popolo, che veda la nostra gioia di incontrarlo, di ascoltare le sue parole, di pregare insieme a lui per noi, la Chiesa, il lavoro, la famiglia, il mondo”, afferma Grilli, aggiungendo che “ognuno desideri di poter dire: ‘io c’ero!’”. “Sarà davvero un grande abbraccio”, prosegue il direttore, snocciolando alcuni numeri della giornata: “70mila persone si sono iscritte alla celebrazione conclusiva della visita nell’area Fiera di Genova e molte altre lo aspetteranno lungo le strade che percorrerà”. “Papa Francesco incontrerà inoltre 3500 lavoratori allo stabilimento Ilva, 1900 tra sacerdoti diocesani, religiosi e religiose in cattedrale, 2700 giovani al santuario Nostra Signora della Guardia, pranzerà con 130 tra immigrati, senza dimora e detenuti, sarà accanto a diverse famiglie di bambini ricoverati all’ospedale Gaslini”, spiega. “L’abbraccio che riceverà Francesco non nasce soltanto dall’ammirazione verso la più importante guida morale del mondo”, osserva Grilli, rilevando che “soprattutto per i credenti, ma non solo, quell’abbraccio, infatti, sarà il frutto di un’intensa preparazione spirituale e culturale all’evento”. “Anche a Genova c’è tanta gente che cerca e vuole vedere Gesù. Tante persone la cui vita è come una ‘canna sbattuta dal vento’ o come un ‘lumicino fumigante’ di cui parla la Sacra Scrittura”, prosegue il direttore. Quella di sabato 27 maggio – conclude – sarà “l’occasione per vedere Gesù! Che irrobustirà la ‘canna sbattuta dal vento’ e alimenterà il ‘lumicino fumigante’ della fede di quanti hanno bisogno di sentirsi abbracciare da lui”.