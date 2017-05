Papa a Genova: Borgiani (Fondazione Auxilium), “opportunità di verifica e di conversione missionaria”

“La visita di Papa Francesco è opportunità di verifica e di conversione missionaria” che “riguardano anche quello che stiamo compiendo come Caritas diocesana, come Fondazione Auxilium, come associazioni e gruppi che in modo specifico sono al servizio delle realtà più disagiate e più fragili”. È quanto afferma Gigi Borgiani, direttore di “Fondazione Auxilium” e vicedirettore di Caritas Genova, in un intervento pubblicato nello speciale del settimanale diocesano “Il Cittadino” in occasione della visita di Papa Francesco nel capoluogo ligure. “Aumentano le persone senza dimora accolte, aumentano i pasti offerti nelle mense; accoglienza e integrazione delle persone profughe e richiedenti asilo sono al massimo delle possibilità”, osserva Borgiani, rilevando che “quello che più conta è che a fronte di un incremento dei bisogni, del numero di persone e famiglie in difficoltà, si accelera il passaggio da un modo di fare piuttosto assistenziale ad uno stile di accompagnamento, di compagnia”. “Come Auxilium – aggiunge – offriamo all’anno 38mila notti, 84mila pasti alle persone senza dimora, presso la mensa al Monastero dei SS. Giacomo e Filippo, 15mila pasti alle persone richiedenti asilo e rifugiate, presso Casa della Giovane, dove si aggiungono altri 75mila pasti l’anno che la Comunità di Sant’Egidio distribuisce a persone nel disagio, tre volte la settimana, in collaborazione con Caritas, Auxilium ed Emmaus Genova”. “Da tempo ormai ci ripetiamo che non è sufficiente ‘dare’ un pasto o un posto caldo – prosegue Borgiani – ma dobbiamo passare ad un graduale ‘recupero’ delle persone e, per quanto possibile, ad un loro reinserimento attivo nella vita sociale”. “Per questo – spiega – poniamo sempre più attenzione sull’interazione tra operatori e volontari”. Borgiani ricorda anche i “48 percorsi di inclusione per persone senza dimora italiane e straniere” in corso e le 56 persone richiedenti asilo e rifugiate accolte nelle strutture Auxilium interessate da percorsi di inclusione.