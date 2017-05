Nuovo vicario Roma: il testo della preghiera di don Andrea Santoro letta da mons. De Donatis

Pubblichiamo il testo della preghiera mariana scritta da don Andrea Santoro, sacerdote fidei donum della diocesi di Roma ucciso nel 2006 in Turchia, letta questa mattina da mons. Angelo De Donatis a conclusione del suo intervento dopo la nomina a vicario della diocesi di Roma:

Maria Donna di Gerusalemme

Dove ti offristi con Gesù ai piedi della croce,

Maria Donna del Cenacolo

Dove raccogliesti il soffio dello Spirito Santo,

Maria Donna di Efeso,

Dove giungesti con Giovanni “tuo figlio”

Inviato in missione dallo Spirito: prega per noi.

Maria madre delle pecore fuori dall’ovile,

Madre di chi non conosce tuo figlio,

Madre di coloro che “non sanno quello che fanno:

Prega per noi.

Maria madre delle anime senza vita,

Madre delle menti senza luce,

Madre di cuori senza speranza,

Madre dei figli che uccisero tuo Figlio,

Madre dei peccatori, madre del ladrone non pentito,

Madre del figlio non ritornato: prega per noi.

Maria madre di chi non lo ha seguito,

Madre di chi lo ha rinnegato,

Madre di chi è tornato indietro,

Madre di chi non è stato chiamato: prega per noi.

Maria madre di coloro che vanno come Giovanni

A cercare I figli di Dio dispersi,

Madre di quelli che scendono agli inferi

Per annunciare ai morti la Vita: prega per noi.

Maria madre vieni a vivere con me:

Vieni nella casa dove mi chiede di abitare,

Vieni nella terra dove mi chiede di andare,

Vieni tra gli uomini che mi chiede di amare,

Vieni nelle divisioni che mi chiede di sanare,

Vieni nei cuori che mi chiede di visitare.

Vieni a casa mia a farmi da madre,

Vieni Maria a darmi il tuo cuore di madre.

“Meryem anà” “Maria Madre” di tutti I popoli

Prega per noi.

Don Andrea Santoro