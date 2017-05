Nuovo vicario di Roma: mons. Filograna (Nardò-Gallipoli), “la scelta di mons. De Donatis onora anche la nostra diocesi e la città di Casarano”

“Con gioia e grandissimo entusiasmo nella fede accogliamo la notizia che Papa Francesco ha nominato suo vicario per la diocesi di Roma, mons. Angelo De Donatis. Con questa scelta il Pontefice onora anche la nostra diocesi di Nardò-Gallipoli e la città di Casarano che hanno generato alla vita, alla fede e al ministero ordinato il caro don Angelo”. Così il vescovo di Nardò-Gallipoli, monsignor Fernando Filograna, commenta la nomina del nuovo vicario per la diocesi di Roma. “Comprendiamo la responsabilità e la gravosità di un tale impegno, per il bene della Chiesa di Roma, a servizio diretto del Santo Padre e, come in passato, ribadiamo l’affetto e la preghiera per questo figlio del Salento, per tanti anni impegnato nella direzione spirituale dei preti romani e dei seminaristi, senza mai trascurare la terra che gli ha dato i natali”, prosegue mons. Filograna, aggiungendo che “aspettiamo don Angelo ancora nella nostra diocesi, come di tanto in tanto è stato solito fare sino ad oggi per ribadirgli personalmente l’immensa stima e il bene fraterno che in tanti personalmente, nutrono per lui”. “A nome mio personale ed interpretando il sentire di tutti esprimiamo tutta la nostra vicinanza, la preghiera e l’intercessione dei nostri santi patroni, Gregorio Armeno ed Agata, della diocesi, e Giovanni elemosiniere, di Casarano”. “Alla materna protezione di Maria, Vergine e Madre della Chiesa, proprio oggi venerata col titolo di ‘Regina Apuliae’ affidiamo l’alto ministero di mons. De Donatis di collaboratore petrino – conclude – affinché l’accompagni e porti a compimento, con serenità e fecondità apostolica, quanto il Signore desidera compiere, attraverso di lui”.