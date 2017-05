Nuovo vicario di Roma: De Palo (Forum famiglie), “mons. De Donatis saprà servire questa città con tenerezza e amore”

“Un sacerdote con un’umanità sconfinata. Un uomo di preghiera che saprà servire questa città con tenerezza e amore usando come armi la sua umiltà, la sua capacità di ascolto e la sua particolare attenzione verso le fragilità e le marginalità che affollano Roma”. Così Gianluigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, commenta la nomina di monsignor Angelo De Donatis come nuovo vicario per la diocesi di Roma. “In questa occasione non possiamo non indirizzare un sentito grazie al card. Agostino Vallini che ha dedicato questi anni al servizio della Chiesa di Roma e ha dimostrato al Forum la sua amicizia e disponibilità”, aggiunge De Palo, sottolineando che “è provvidenziale che l’alternanza tra queste figure che tanto hanno dato e tanto daranno alla Città Eterna sia avvenuta proprio nel giorno di san Filippo Neri, co-patrono di Roma”.