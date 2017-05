Mons. De Donatis nuovo vicario Roma: gli auguri dell’Amci

L’Associazione Medici Cattolici Italiani esprime “gioia piena” per la nomina di mons. Angelo De Donatis ” a vicario generale per la diocesi di Roma. Conosciamo e apprezziamo il suo carisma e la sua inclinazione a tessere nella comunità rapporti di comunione tra clero e popolo di Dio. La sua umiltà, il suo attento ascolto e la sua particolare attenzione verso le fragilità e le marginalità che intersecano anche difficoltà e contraddizioni della Città di Roma, sono qualità eccelse per promuovere il buon governo della missione a lei affidata. L’Amci nazionale e l’Amci della diocesi di Roma assicurano costante preghiera e particolare e affettuosa vicinanza”. Lo scrivonoFilippo Maria Boscia e il card. Edoardo Menichelli, rispettivamente presidente nazionale ed assistente ecclesiastico nazionale dell’associazione medici cattolici, in un messaggio di auguri indirizzato al nuovo vicario della diocesi di Roma, mons. Angelo De Donatis.