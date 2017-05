Media: Torino, il 9 giugno incontro su “Etica del web: i social e il cyberbullismo”

Sarà “Etica del web: i social e il cyberbullismo” il tema dell’incontro che si terrà venerdì 9 giugno, a Torino, presso l’aula artistica della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale nell’ambito del master in Comunicazione sociale. Si tratta di un incontro, in programma dalle 9.30 alle 13.30, valido per la formazione permanente dei giornalisti. Interverranno la senatrice Elena Ferrara, relatrice della legge su cyberbullismo, i giornalisti professionisti Chiara Genisio, Danilo Poggio e Gianni Dal Bello, Pier Davide Guenzi, direttore del ciclo di specializzazione in teologia morale della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale – sezione parallela di Torino, e don Fabrizio Casazza, docente della stessa Facoltà. “La prima vittima riconosciuta in Italia di cyberbullismo, nel 2013, è stata la quattordicenne novarese Carolina Picchio”, si legge in una nota, nella quale si ricorda che “da alcuni anni ormai si parla della necessità di un forte investimento in prevenzione su tale tematica attraverso percorsi educativi e formativi per vittime e bulli, ma a farsi portavoce della questione è stata proprio una ex insegnante di Carolina, la senatrice Elena Ferrara, prima firmataria del Disegno di legge a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo approvato in terza lettura al Senato e in attesa di discussione alla Camera”. “Negli ultimi due anni – spiega Ferrara – ho incontrato migliaia di ragazzi in più di 150 meeting in tutta Italia: sono loro a chiederci aiuto, così come le loro famiglie e gli insegnanti”. “La cura delle vittime e il recupero dei responsabili – conclude – sono possibili solo attraverso una corretta educazione e alla formazione al buon utilizzo delle nuove tecnologie”.