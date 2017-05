Laici: Gambino (Scienza & Vita), “impegno, credibilità, formazione”. “Davvero un bel regalo” il messaggio del card. Bassetti

“Dinnanzi alla crisi della rappresentanza dei valori in cui crediamo nell’attuale agone politico ritengo che gli antidoti siano tre: impegno, credibilità, formazione”. Ad affermarlo è questo pomeriggio Alberto Gambino, presidente nazionale di Scienza & Vita, nella relazione introduttiva al XV convegno nazionale e al XVII incontro delle associazioni locali, “Rosso come l’amore. Accanto alla persona malata tra scienza, dedizione e normalità” (Roma, 26-27 maggio). “L’impegno – avverte – parte dalle realtà territoriali in cui si articola Scienza & Vita” e si intreccia “con la nostra credibilità e la prospettiva della formazione dei giovani”. Di qui il rilancio del progetto delle scuole di biopolitica. Da Gambino “gioia e gratitudine” per la nomina, da parte di Papa Francesco, del card. Gualtiero Bassetti nuovo presidente della Cei, il quale ha inviato ai partecipanti al convegno un messaggio letto in apertura dal presidente di Scienza & Vita che lo ha definito: “Davvero un bel regalo”. Al porporato l’associazione “fin da subito, ” assicura “piena disponibilità e pronta collaborazione”. Gambino esprime inoltre “sincera gratitudine al card. Angelo Bagnasco per la vicinanza e l’attenzione donate” all’associazione durante il suo mandato, e richiama la “discreta attenzione” riservata a Scienza & Vita dal segretario generale della Cei mons. Nunzio Galantino e dai due sottosegretari don Ivan Maffeis e mons. Giuseppe Baturi.