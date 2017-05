Immigrazione e scuola: Grasso (Senato), “confronto e dialogo chiavi irrinunciabili per crescere”

“Il confronto e il dialogo sono chiavi irrinunciabili per crescere”: lo ha detto oggi a Roma il presidente del Senato Pietro Grasso, intervenendo alla cerimonia conclusiva del progetto “Confini”, un percorso formativo in 15 istituti romani per cambiare la percezione del fenomeno immigrazione realizzato dalla cooperativa Sophia, con il sostegno delle Fondazioni Migrantes, Peretti e Vodafon. Durante l’anno scolastico sono stati coinvolti un migliaio di studenti, che hanno realizzato un giornalino scolastico, disegnato cartoline, fatto ricerche sociologiche, cartelloni, video, poesie, riflessioni, power point sulla base della testimonianza contenuta in un libro scritto da Mor Amar, rifugiato politico dalla Mauritania, nel quale racconta la sua fuga drammatica e il suo riscatto in Italia. Mor Amar è oggi socio della cooperativa Sophia, e incontra i ragazzi nelle scuole per condividere e mettere a frutto la sua vicenda di vita. “Dovete continuare la vostra strada senza perdere di vista i vostri obiettivi – così si è rivolto agli studenti il presidente del Senato -. Anche se ogni tanto ci saranno delle delusioni dovete avere la forza di rialzarvi”. Grasso ha conosciuto Mor Amar tre anni fa: “Quell’incontro mi ha arricchito, ha cambiato il mio modo di vedere le migrazioni e mi ha dato una prospettiva preziosa – ha affermato -. L’immigrazione è un fenomeno non emergenziale ma strutturale, sul quale dobbiamo trovare delle soluzioni”.