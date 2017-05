G7 Taormina: lavori in corso su economia, ambiente, sicurezza e migrazioni. Un messaggio dai giovani del J7

Si è svolta in tarda mattinata la cerimonia di apertura del G7 al Teatro Greco di Taormina: il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha dato il benvenuto al primo ministro del Canada Justin Trudeau, al presidente della Francia Emmanuel Macron, alla cancelliera federale della Germania Angela Merkel, al primo ministro del Giappone Shinzo Abe, al premier del Regno Unito Theresa May, al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e ai presidenti della Commissione Ue Jean-Claude Juncker e del Consiglio europeo Donald Tusk. Il summit di Taormina è l’evento principale dell’anno di presidenza italiana del G7, che comprende una dozzina di riunioni ufficiali a livello ministeriale. Il tema generale dell’anno è “Costruire le basi di una fiducia rinnovata” (informazioni, immagini, video e documenti sono in www.g7italy.it). Dopo la tradizionale foto di famiglia, i leader sono stati salutati dal passaggio delle Frecce tricolori. Sono ora in corso le prime sessioni dei lavori che si protrarranno per l’intero pomeriggio: fra oggi e domani si discuterà, tra l’altro, di economia, cambiamenti climatici, migrazioni, sicurezza e terrorismo, Siria, Africa.

Stasera è previsto il concerto dell’Orchestra filarmonica della Scala al Teatro Greco, seguito dalla cena di gala offerta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ai Sette grandi è giunto anche il messaggio del J7, cioè Junior 7, un messaggio contenuto in un video di 2 minuti e mezzo preparato dai ragazzi di diverse nazionalità. Il luogo scelto per il lancio del messaggio è un centro di prima accoglienza per minori non accompagnati a Palermo. Qui il video: www.g7italy.it/it/news/i-giovani-del-j7-lanciano-un-messaggio-al-g7.