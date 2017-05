G7: Caritas Italiana, oggi il dossier “Un mondo in bilico. Risposte di pace, voci di speranza, sviluppo sostenibile”

“Un mondo in bilico. Risposte di pace, voci di speranza, sviluppo sostenibile”. È il titolo del 26° Dossier con dati e testimonianze (Ddt) che Caritas Italiana pubblica in concomitanza con il Vertice del G7 ospitato dall’Italia a Taormina oggi e domani. “Viviamo in un mondo segnato dalla rabbia e dalla paura – ricorda il testo -. L’economia, la politica, la società sembrano caratterizzarsi per fenomeni di carattere ‘espulsivo’. Bisogna costruire una risposta basata sul concetto di ‘sviluppo umano integrale’, di tutto l’uomo, di tutti gli uomini; e da una forte alleanza tra l’essere umano e il creato, la sua casa comune”. Nel documento si ripercorre l’impegno e la fatica della comunità globale nell’elaborare alcune risposte concrete: gli Accordi di Parigi sul Clima e gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile. “Si tratta ora (con il G7, il G20 e gli altri appuntamenti internazionali in agenda) di dare corpo agli impegni, mettendo in pratica quanto previsto per affrontare le questioni che affliggono il pianeta. È necessario dare un segno di speranza ai poveri, a coloro che sono colpiti da guerre e carestie, cambiamento climatico, crisi economica. La Laudato Si’ offre, su questi temi, un orizzonte di senso indispensabile per tutti: ci permette di costruire a partire da quanto accettato dalla comunità internazionale per andare verso una tutela sempre più piena della dignità dell’essere umano”, si ribadisce nel Ddt.

Il Dossier segue i 25 già pubblicati a partire dal gennaio 2015 e dedicati a molteplici tematiche e Paesi, tutti consultabili nella specifica sezione. La Caritas è molto attenta ai fenomeni globali che hanno un impatto sulla vita delle persone, e segue con attenzione gli sviluppi su questi argomenti attraverso la confederazione di Caritas Internationalis e le piattaforme continentali (Caritas Europa). Caritas Italiana, negli ultimi anni – spesso insieme ad altri organismi e uffici Cei – è stata molto attiva su alcune campagne nazionali come quella sul diritto al cibo “Una sola famiglia umana: cibo per tutti. È compito nostro” e sulla migrazione “Il diritto di rimanere nella propria terra”. Va in questa direzione anche la campagna “Liberi di partire, liberi di restare”. Info: www.caritas.it