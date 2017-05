Elezioni amministrative: Ac Taranto, un incontro per conoscere i dieci candidati sindaco

Si chiama “Scegli il tuo futuro” ed è un dibattito organizzato per conoscere i dieci candidati sindaco di Taranto alla luce dei temi della dottrina sociale della Chiesa. L’incontro si svolgerà martedì 30 alle 19.30 nell’auditorium Tarentum e mira a coinvolgere soprattutto i giovani cattolici nella vita della comunità civile. L’evento è promosso dall’Azione Cattolica della diocesi ionica e dall’associazione ‘Dialoghi per il bene comune’, che raccoglie un centinaio di ragazzi cattolici riunitasi al termine del percorso di formazione politica promosso negli scorsi anni dalla diocesi tarantina. “L’Ac non ha mai staccato la navata dalla piazza – spiega il presidente diocesano Vincenzo Di Maglie – mettendo sempre al centro il bene comune ed i valori della dignità della persona umana. Il cristiano non vive un culto privato ma comunitario, sul lavoro, nella vita di relazione, nella città. In questo rientra anche l’impegno politico. Sarà un incontro con domande semplici ma dirette e ciascun candidato avrà tre minuti a disposizione per rispondere”. Ninni Tacente, a capo dell’associazione ‘Dialoghi per il bene Comune’, spiega: “Vorremmo far capire ai ragazzi che l’impegno politico non è una cosa negativa ma davvero la più alta forma di carità, se coniugato con valori come la solidarietà e la giustizia. Questo incontro ci servirà per fare una scelta consapevole alle urne”.