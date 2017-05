Egitto: attacco a bus copti. Ebrei (World Jewish Congress), “mese sacro di Ramadan sia un mese di pace per tutti”

Anche gli ebrei sono vicini alla comunità ortodossa copta in Egitto e piangono per le vittime e le loro famiglie. È il presidente del World Jewish Congress Ronald S. Lauder a condannare in un comunicato l’attacco mortale ad un autobus di cristiani copti avvenuto oggi. “È straziante vedere che i cristiani in Medio Oriente vivono nel pericolo e nella incertezza senza ricevere però l’attenzione o la preoccupazione internazionali che meritano. Invito i leader musulmani a parlare in loro difesa, fare tutto il possibile per proteggerli contro questo terrore e frenare la violenza settaria. I musulmani in tutto il mondo oggi cominciano il mese sacro di Ramadan, un momento di preghiera e di carità. Spero che questo Ramadan sia un mese di pace per i musulmani e non musulmani”.