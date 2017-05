Diocesi: Padova, domani i giovani delle aggregazioni laicali incontrano gli under 35 candidati alle amministrative di giugno

Sarà “Verso la città futura” il tema dell’iniziativa che si terrà nel pomeriggio di domani, sabato 27 maggio, presso il Centro universitario di Padova. A promuoverla sono i giovani di sette aggregazioni laicali della diocesi padovana (Azione cattolica, Agesci, Acli, Csi, Papa Giovanni XXIII, Fuci, Noi Associazione) insieme alla Scuola di formazione all’impegno sociale e politico (Fisp) che hanno invitato al confronto gli under 35 candidati al Consiglio comunale di Padova. Hanno risposto positivamente in 32, appartenenti a diverse liste e sostenitori di diversi candidati sindaco. Il pomeriggio, che prenderà il via alle 14.30, si svolgerà secondo “un preciso regolamento”. “L’obiettivo di questo incontro – si legge in una nota – è duplice: da un lato riportare l’attenzione su alcune tematiche importanti nel dibattito elettorale, dall’altro offrire uno spazio di rilievo per tutti i giovani candidati”. Per questo l’evento sarà suddiviso in due aree: l’“area expo”, “uno spazio fisico destinato a ogni singola lista, dove diffondere volantini e farsi conoscere personalmente”, e un’“area talk”, “uno spazio riservato a tre incontri tematici, nei quali ogni candidato esprimerà il proprio punto di vista, valorizzando ciò che per lui è prioritario rispetto a temi cari alle associazioni promotrici dell’evento”. I tre ambiti di confronto sono “Dignità della persona”, “Tutela del territorio” e “Promozione della comunità”. Al termine di ogni incontro è previsto uno spazio per il dibattito e il confronto.