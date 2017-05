Diocesi: Nocera Inferiore-Sarno, domani sera la festa dei giovani

I giovani della diocesi di Nocera Inferiore–Sarno domani, sabato 27 maggio, si ritroveranno per la festa organizzata dal Servizio diocesano di pastorale giovanile.

L’appuntamento è a partire dalle ore 19, negli spazi del parco archeologico di Nocera Superiore. La serata sarà animata dai frati francescani di Campania e Basilicata, da dj in erba e da uno speciale “Parrocchia’s got talent”. Grazie alla collaborazione con il Comune di Nocera Superiore, che ha concesso l’area archeologica, e alla Provincia di Salerno sono state anche allestite diverse aree parcheggio, in particolare in piazza Petrosino e a Villa De Ruggiero.