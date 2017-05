Diocesi: mons. Lorefice (Palermo), “le istituzioni non restino sorde a esigenze delle famiglie”

“Le cose hanno un prezzo e sono vendibili, ma le persone hanno una dignità, valgono più delle cose e non hanno prezzo”. L’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, citando Papa Francesco ha inviato il suo messaggio, pubblicato questa mattina dalla newsletter della diocesi, ai partecipanti della settima edizione della Marcia per la vita e per la famiglia, che si svolgerà domani nel capoluogo siciliano. “Non possiamo non essere amanti della vita e sostenere la ‘culla della vita’ che è la famiglia, fondata sul matrimonio – ha scritto Lorefice -. La vostra sia una giornata di sensibilizzazione perché la bellezza della vita e della famiglia arricchisca ancora la casa comune, il creato”. All’iniziativa, organizzata dal Forum Vita-Famiglia-Educazione, parteciperanno diverse associazioni e movimenti, sia religiosi sia laici, uniti nella promozione della natalità e della famiglia e nella richiesta di politiche per l’infanzia e l’adolescenza, oltre che per la disabilità. Interverranno don Maurizio Patricello, parroco di Caivano, nella cosiddetta “Terra dei fuochi”, ed Emma Ciccarelli, vicepresidente nazionale del Forum delle associazioni familiari. “Auspico che le istituzioni non restino sorde alle giuste richieste di sostegno e promuovano percorsi atti a favorire le giovani coppie che si accingono a creare una famiglia; le famiglie numerose; quelle che si prendono cura di congiunti disabili – ha aggiunto Lorefice -. Promuovano sgravi economici a chi si trova in difficoltà per la perdita del lavoro e, spesso, conseguentemente, anche della casa. Facciano di tutto per assicurare un lavoro regolarmente retribuito per un futuro migliore. Assicurino e sostengano il compito educativo dei genitori”.