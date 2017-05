Conferenza Chiese europee: a Parigi seminario per giornalisti e comunicatori cristiani

Due giorni a Parigi per capire come “alzare il volume”: è la proposta che la Conferenza delle Chiese europee (Cec) fa ai giornalisti del mondo religioso e a chi si occupa di comunicazione all’interno delle Chiese, invitandoli a una riunione il prossimo 20-22 settembre a Parigi, presso la Maison du Protestantisme. L’obiettivo è offrire un tempo per discutere “delle sfide che tutti noi affrontiamo nel comunicare la prospettiva cristiana in un’Europa sempre più secolare e multiculturale”, scrive nella lettera di invito Erin Green, responsabile per le comunicazioni presso la Cec. “Discuteremo gli aspetti politici, teologici e sociologici di questo ambiente e lavoreremo insieme per sviluppare risposte costruttive” per riuscire ad “alzare il volume”, appunto. Interverranno nel corso dei lavori “responsabili delle Chiese, studiosi e giornalisti che lavorano direttamente sulle questioni legate sui fatti religiosi in Europa”. Tra i nomi in programma, Tom Heneghan, giornalista della Thomson-Reuters a Parigi, Gaëlle Courtens, incaricata stampa della Federazione delle Chiese protestanti in Italia, Simona Guerra, ricercatrice e autrice del volume in uscita “Religione ed euroscetticismo nell’Europa post comunista”, David Douyère, esperto in “espressioni digitali del cristianesimo contemporaneo” e, ancora, il sociologo della religione Grace Davie (Exeter). Ci sarà anche modo di “imparare e sviluppare buone pratiche” e di confrontarsi su “temi religiosi di portata europea”.