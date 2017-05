Card. Bassetti: Ucai, “esempio per la valorizzazione della persona umana”

L’Unione cattolica artisti italiani (Ucai) partecipa “con gioia” alla nomina del card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, a presidente della Conferenza episcopale italiana da parte di Papa Francesco. “Sempre al servizio della persona e immerso costantemente nella ricerca del volto di Cristo nei fratelli – evidenziano il presidente nazionale Giovanni Sardo e il consulente ecclesiastico mons. Giovanni Battista Gandolfo – il cardinale resta un esempio per la valorizzazione della persona umana, come ha sottolineato nella sua prima conferenza stampa, ponendo l’attenzione su disoccupazione giovanile, immigrazione e integrazione”.

Al nuovo presidente della Chiesa italiana, l’Ucai, consapevole che “le doti artistiche sono un dono della misericordia del Padre”, conferma “la propria identità cristiana e il servizio alla Chiesa, in conformità con le indicazioni del Santo Padre e dei vescovi italiani. Siamo poeti, scrittori, architetti, pittori, scultori, musicisti, persone del cinema e del teatro e di molte altre espressioni artistiche, in cerca di un dialogo teso a collocare l’arte davanti al mistero del Verbo incarnato, instaurando una feconda alleanza con il Vangelo”. Nel chiedere pertanto “un sostegno per favorire questo ambizioso progetto”, l’Ucai porge al nuovo presidente “le più cordiali felicitazioni e, all’augurio di un proficuo lavoro, unisce una preghiera alla Vergine Maria e al suo divino Figlio”.