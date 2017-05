Card. Bassetti: D’Anna (Age), “congratulazioni, auguri e massima collaborazione”

“Le congratulazioni più vive al card. Gualtiero Bassetti per il nuovo incarico, e il più caldo augurio per l’esercizio della nuova e importante responsabilità al servizio della Chiesa italiana”. A formularli è la presidente nazionale dell’Associazione italiana genitori (Age), Rosaria D’Anna, “unitamente a tutti i genitori dell‘Age. L’associazione, ricorda la sua presidente, “è disponibile a proseguire nella massima collaborazione, aperta a ogni contributo, come nel passato” e, “nel contempo, saluta il card. Bagnasco ringraziandolo per l’impegno profuso in questi anni a favore della comunità ecclesiale italiana”.