Ue-Usa: incontro tra vertici europei e presidente americano Trump. Tajani, “risposte comuni su terrorismo, pace e crescita”

(Bruxelles) “L’alleanza e l’amicizia tra Europa e Stati Uniti si basano su valori, radici culturali, lingua e religione comuni. I nostri cittadini sulle due sponde dell’Atlantico ci chiedono risposte concrete su terrorismo, pace e crescita”. Lo ha affermato Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, appena terminato l’incontro odierno con il presidente Usa Donald Trump. Si trattava di un incontro tra vertici Ue e amministrazione americana. All’incontro erano infatti presenti il segretario di Stato, Rex Tillerson, il segretario della Difesa, James Mattis, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini. Al centro dei colloqui, riferisce una nota, i rapporti tra Unione europea e Stati Uniti, con riferimento alla cooperazione in materia di sicurezza, difesa, lotta al terrorismo, commercio internazionale, materie prime e promozione dell’occupazione. Si è anche parlato di politica estera, in particolare della situazione in Corea del Nord. Tajani ha poi aggiunto: “La creazione di posti di lavoro passa anche da una buona politica commerciale che possa garantire l’apertura effettiva di mercati con buone regole e parità di condizioni”.