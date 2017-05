Spiritualità: Comunità Papa Giovanni XXIII, il 27 e il 28 maggio a Forlì l’Assemblea internazionale 2017

Il 27 e 28 maggio i figli spirituali di don Oreste Benzi si ritroveranno per l’Assemblea internazionale 2017 della Comunità Papa Giovanni XXIII, che si terrà presso la fiera di Forlì. Nella città romagnola sono attese 5.000 persone provenienti da tutta Italia e dai 40 Paesi del mondo in cui è presente la Comunità di don Benzi. Sarà una grande festa nel corso del quale si alterneranno relazioni, testimonianze, momenti di preghiera, celebrazioni eucaristiche, video interventi dai cinque continenti. Sabato sera ci saranno due appuntamenti: uno spettacolo teatrale ed una serata rivolta ai giovani.

“Da 40 anni il ritrovo della Papa Giovanni è un’occasione unica in cui si possono incontrare tutti i piccoli, gli ultimi ed i poveri accolti nelle case famiglia in Italia e all’estero: bambini, disabili anche gravissimi, ex prostitute, ex carcerati, senza fissa dimora, profughi, sordomuti. Uno spaccato di quel popolo di Dio proveniente dalle periferie esistenziali e materiali cui fa spesso riferimento Papa Francesco”, spiega Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità. La relazione di Ramonda è prevista sabato pomeriggio dalle ore 15. La Santa Messa del sabato sarà celebrata da don Fortunato di Noto, presidente dell’associazione “Meter” contro la pedofilia, mentre quella della domenica sarà celebrata da don Elio Piccari, che ha vissuto per 50 anni con il sacerdote riminese.