San Pio da Pietrelcina: card. Parolin, “le prove sono parte integrante della perfezione”

Pietrelcina e San Giovanni Rotondo, due piccoli centri, hanno “racchiuso l’intera esistenza di Padre Pio”. Lo ha ricordato oggi pomeriggio il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, presiedendo una celebrazione eucaristica a Pietrelcina, in occasione del 130° anniversario della nascita del Santo. Il porporato ha quindi evidenziato le sofferenze subite da Padre Pio sperimentando che “le prove sono parte integrante della perfezione”.

Al termine della celebrazione si è svolta la processione con la statua di San Pio per le vie di Pietrelcina mentre nella giornata di domani sarà ricordato il battesimo di Padre Pio avvenuto il 26 maggio 1887 nella chiesa di Sant’Anna. Nella stessa chiesa domani celebrazione alle 5,30 mentre in serata concelebrazione eucaristica, nella chiesa del convento dedicata alla Sacra Famiglia, presieduta dal neo ministro provinciale dei Frati Cappuccini, fr. Maurizio Placentino. A seguire benedizione e affidamento a San Pio di tutti i bambini e l’omaggio floreale alla casa natale di San Pio.