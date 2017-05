Politica: card. Bassetti, “la Chiesa dialoga con quella con la ‘P’ maiuscola”. “Continueremo nostro grido spesso inascoltato”

(Siciliani-Gennari/SIR)

“La Chiesa post-conciliare dialoga con tutti, ma sul piano politico vorrei fare una distinzione tra la politica con la ‘p’ minuscola – la politica dei partiti, di tutti i partiti, che io rispetto – e la politica con la ‘P’ maiuscola, che riguarda il bene comune e il bene di tutti. La Chiesa vuole impegnarsi fino in fondo su questo secondo aspetto”. A ricordarlo è stato il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, che, nella sua prima conferenza stampa alla guida dei vescovi italiani, a conclusione della 70ª Assemblea della Cei, ha risposto in questi termini ad una domanda su un eventuale “dialogo istituzionale” con il Movimento Cinque Stelle. Ad una domanda sulla Chiesa come “voce spesso inascoltata”, di cui ha parlato il suo predecessore nella prolusione dell’Assemblea che si chiude oggi, Bassetti ha detto che “Bagnasco ha perfettamente ragione, spesso più che la nostra voce il nostro grido è stato inascoltato”. “Ma noi continueremo, continueremo questo grido – ha assicurato – perché non possiamo rimanere inerti di fronte ai problemi fondamentali della famiglia e dei giovani”.