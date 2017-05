Pedofilia: card. Bassetti, “i bambini non si toccano, sono sacri”. La Chiesa “ha fatto e sta facendo tutto il possibile” per eliminarla

(Siciliani-Gennari/SIR)

“I bambini non si toccano, i bambini sono sacri, la pedofilia è un crimine grande”. Lo ha esclamato il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, rispondendo alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di chiusura della 70ª Assemblea dei vescovi italiani. “La Chiesa ha fatto e sta facendo tutto il possibile per eliminare il problema”, ha assicurato: “Se c’è qualche smagliatura è un problema di qualcuno, ma noi siamo molto vigili e molto attenti”. “È una situazione preoccupante, ma la Cei non sta partendo da zero”, ha ricordato il cardinale: “Il magistero di Benedetto XVI è stato di una chiarezza totale e la Congregazione per la Dottrina della Fede ha dato disposizioni molto precise, in base alle quali noi vescovi siamo subito tenuti a metterci in contatto, per esaminare i casi e ricevere direttive. La Congregazione si è assunta l’impegno di dare i criteri su come intervenire nei singoli casi”, ha precisato il porporato, interpellato riguardo alla mancanza di “linee guida”, in Italia. “La pedofilia è un male, ma non va generalizzato: è diffuso purtroppo anche nelle famiglie”, ha aggiunto.