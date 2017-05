Papa a Barbiana: card. Bassetti, “ci sarò con il cuore”. Un grazie alla Chiesa di Firenze

(Siciliani-Gennari/SIR)

“Ci sarò con il cuore”. Con queste parole il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, ha risposto ad una domanda su una sua eventuale presenza, il 20 giugno prossimo, con il Papa a Barbiana. “Avevo anche progettato un ritiro finale per i preti di Perugia – ha rivelato ai giornalisti, durante la conferenza stampa di chiusura della 70ª Assemblea della Cei ma quando ho saputo che ci andava il Papa, ho lasciato la prelazione al Santo Padre: ci sarò con il cuore, don Milani l’ho anche conosciuto bene”. “Devo tanto la mia formazione di fede, ma anche umanistica, alla Chiesa di Firenze – ha detto il cardinale – per tutti gli uomini che la Provvidenza ha fatto crescere a Firenze nel secolo scorso e che sono stati i nostri maestri”. A cominciare da Giorgio La Pira, “che veniva a visitarci in seminario”, e da Giuseppe Dossetti, che “declinava i bisogni dell’umanità in due parole: l’uomo ha bisogno del pane e della grazia”, dove “pane vuol dire casa, lavoro, ospedale, scuola, tutti i beni necessari alla vita dell’uomo, ma con la dimensione trascendente, perché l’uomo non è fatto solo di materia ma anche di spirito”. Una tradizione, quella di La Pira e Dossetti, che per Bassetti “è continuata con il cardinale Silvano Piovanelli, che è stato il mio maestro”. Intensi anche i rapporti con l’ebraismo, come quelli con il rabbino Belgrado, conosciuto quando era giovanissimo, durante l’alluvione di Firenze del 1966: “Quando ho visto che l’acqua cresceva – mi ha raccontato – mi sono chiesto se prima dovevo salvare la Torah o i miei figli. Ho avuto un istinto primario e ho salvato i rotoli della Torah, e Dio mi ha illuminato e mi ha anche dato la forza per salvare i miei figli”. “Non dimenticherò mai la testimonianza di questo uomo religioso, che mi ha dato un esempio di vita e di fede”, ha commentato il cardinale.