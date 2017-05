Notizie Sir del giorno: conferenza stampa card. Bassetti, Cei, aggressione mons. Costantino, padre Hamel, azzardo, festival di Cannes

Card. Bassetti: “essere improvvisatore significa essere il contrario di calcolatore”. “Più spinto dall’istinto del cuore”

“Per me essere un improvvisatore significa essere il contrario di un calcolatore”. Lo ha precisato, in apertura della sua prima conferenza stampa da presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, che ieri – nella sua prima dichiarazione pubblica, sempre di fronte ai media – si era definito, in termini pastorali, “un improvvisatore”. “Nelle cose – ha spiegato il porporato – mi sento più spinto dall’istinto del cuore che dall’intuito della ragione. Se ne vedo la necessità, sento il sogno di buttarmi, anche alla scuola del Vangelo: il Signore, infatti, raccomanda sempre di cogliere i segni dei tempi. Dio non ci parla sempre con una rivelazione diretta, parla attraverso il sole e la tempesta, il prato fiorito e la terra. Basta saperli cogliere, questi segni, e di conseguenza intervenire e agire”. (clicca qui – tutti i lanci sulla conferenza stampa)

Assemblea Cei: comunicato finale. Disoccupazione, povertà, migrazioni, ambiente e terremoto. Presentato sussidio rinnovamento clero

La 70ª Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana (Aula del Sinodo, 22-25 maggio) ha concentrato la propria attenzione soprattutto sul tema dei giovani. Tra gli altri argomenti affrontati alla luce della “esperienza di prossimità ecclesiale alla vita reale delle persone”, riferisce il comunicato finale dei lavori diffuso oggi, “il dramma della disoccupazione con le responsabilità della politica e di un’economia scivolata nella finanza; la questione ambientale, segnata dall’inquinamento di diverse aree del territorio e dal ritardo tanto nella bonifica, quanto – e più – nell’assunzione di un’ecologia integrale; l’opera educativa e solidale a cui si è interpellati dalle continue migrazioni come dalle diverse forme di povertà che minano le famiglie”. (clicca qui – tutti i lanci sul comunicato finale)

Aggressione a Reggio Calabria: mons. Costantino è uscito dal coma

È uscito dal coma mons. Giorgio Costantino, parroco a Reggio Calabria della Madonna del Divin Soccorso, aggredito ieri notte nel cortile della canonica. Mons. Costantino ha riconosciuto questa mattina il personale medico del reparto di Rianiamazione degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria dove è ricoverato. Dopo l’aggressione, il sacerdote era stato operato d’urgenza per un delicato intervento chirurgico. (clicca qui)

Padre Jacques Hamel: prima udienza del processo di beatificazione. 69 i testimoni che saranno ascoltati

Saranno 69 i testimoni che verranno ascoltati nei prossimi mesi in audizione al processo di beatificazione di padre Jacques Hamel, il sacerdote della diocesi di Rouen barbaramente ucciso nella sua parrocchia di Saint-Etienne-du-Rouvray, mentre celebrava una messa, il 26 luglio 2016. A darne notizia è la diocesi di Rouen dove sabato scorso si è tenuta la prima udienza del processo in vista della beatificazione del sacerdote. Il postulatore, padre Paul Vigouroux, rivolgendosi all’arcivescovo Dominique Lebrun, ha parlato della “reputazione di martire” di cui gode in Francia e nel mondo il Servo di Dio Jacques Hamel. (clicca qui)

Gioco d’azzardo: mons. D’Urso (Consulta antiusura), “il rinvio Conferenza unificata induca a seria riflessione”

“La Consulta nazionale antiusura e il Cartello ‘Insieme contro l’azzardo’ prendono atto del nuovo rinvio della seduta della Conferenza unificata Stato-regioni ed enti locali, che oggi avrebbe dovuto discutere del piano riordino dell’offerta dell’azzardo in Italia”. Lo si legge in una nota diffusa oggi. “L’auspicio – dichiara mons. Alberto D’Urso, presidente della Consulta nazionale antiusura – è che la forte opposizione in rete condivisa dalle associazioni con alcune Regioni italiane induca la Conferenza unificata a una seria riflessione nel merito, tenendo in considerazione le proposte avanzate nei giorni scorsi, e nel metodo, favorendo le aspettative ineludibili della società civile, come il divieto di pubblicità all’azzardo, riconoscimento della potestà legislativa per gli enti locali e dei Lea, moratoria per nuovi giochi d’azzardo”. (clicca qui)

Ue-Usa: incontro tra vertici europei e presidente americano Trump. Tajani, “risposte comuni su terrorismo, pace e crescita”

(Bruxelles) “L’alleanza e l’amicizia tra Europa e Stati Uniti si basano su valori, radici culturali, lingua e religione comuni. I nostri cittadini sulle due sponde dell’Atlantico ci chiedono risposte concrete su terrorismo, pace e crescita”. Lo ha affermato Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, appena terminato l’incontro odierno con il presidente Usa Donald Trump. Si trattava di un incontro tra vertici Ue e amministrazione americana. All’incontro erano infatti presenti il segretario di Stato, Rex Tillerson, il segretario della Difesa, James Mattis, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini. (clicca qui)

Festival di Cannes: mons. Viganò (SpC), “raccontare la realtà aprendo un orizzonte di speranza” nella logica della “buona notizia”

Il cinema “ha un ruolo sociale significativo, come mezzo e soprattutto come arte, ovvero è in grado di raccontare la realtà, mostrandola da vicino, addentrandosi nelle pieghe carsiche del vivere dell’uomo, senza sottrarsi a sguardi complessi o problematici. Ma il cinema non dimentica di farsi anche portatore di una visione altra, di aprire nell’orizzonte squarci di luce”. Ne è convinto mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria della Comunicazione della Santa Sede e studioso di cinema e religione, intervenuto questa mattina all’incontro “Spiritualité et Cinéma”. All’evento, promosso nell’ambito del “Festival Sacré de la Beauté” (festivalsacredelabeaute.org) all’interno della 70ª edizione del Festival di Cannes (17-28 maggio), prende parte anche il regista tedesco Wim Wenders. (clicca qui)