Giovani: Ist. Toniolo, domani a Roccella Jonica focus “Speranza e paura dei giovani italiani: la realtà del Sud”

Domani 26 maggio a Roccella Jonica (Rc) verrà presentato il focus dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo sul tema “Speranza e paura dei giovani italiani: la realtà del Sud” (ore 18, presso il Convento dei Minimi, in via Roma 75). I dati presentati fanno parte del Rapporto Giovani 2017 dell’Istituto Toniolo realizzato con il sostegno di Intesa Sanpaolo e della Fondazione Cariplo. L’intera indagine è raccolta nel volume “La condizione giovanile in Italia – Rapporto Giovani 2017” edito da Il Mulino. Il dibattito sarà moderato da Bruna Falcone, assessore comunale alle politiche giovanili. Interverranno: il sindaco, Giuseppe Certomà, il vescovo di Locri-Gerase, mons. Francesco Oliva, mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Rita Bichi, professoressa ordinaria di Sociologia generale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e curatrice del volume “Dio a modo mio”, Maria Carmela Ferrigno, delegata diocesana per l’Università Cattolica del Sacro Cuore, don Fabrizio Infusino, assistente pastorale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e Federica Roccisano, assessore regionale alle Politiche sociali.