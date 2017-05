Giornata per la ricerca: mons. Giuliodori (Univ. Cattolica), ogni attività sia a servizio della vita

L’esempio di Giovanni Paolo II che, tra le mura dell’Università Cattolica e del Policlinico Gemelli, ha offerto “una testimonianza alta della sua santità”, invita a “cogliere l’importanza del servizio alla vita e ad orientare ogni attività umana a questa finalità”. Lo ha ricordato mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica, che ha consegnato il Premio “Giovanni Paolo II” alla Danone “per l’impegno dell’azienda in favore della ricerca scientifica e della sensibilizzazione dell’opinione pubblica ai corretti stili di vita”, al termine della Giornata per la ricerca promossa dalla Facoltà di medicina e chirurgia che ha avuto due protagonisti d’eccezione: Amartya Sen, premio Nobel per l’Economia nel 1998, e Robert Hubert, premio Nobel per la Chimica nel 1988. La Giornata per la ricerca, giunta alla sua sesta edizione, ha avuto al centro dei lavori “La medicina personalizzata”, ossia la necessità di individualizzare il più possibile le terapie per massimizzarne l’efficacia e minimizzare gli effetti collaterali, avendo il paziente sempre al centro dell’attività di ricerca.