Giornali Fisc: “Gazzetta d’Alba”, da domani al via i festeggiamenti per i 135 anni

Prenderanno il via nella serata di domani, venerdì 26 maggio, i festeggiamenti per i 135 anni della “Gazzetta d’Alba”, settimanale della diocesi albese fondato nel 1882. A partire dalle 21, la cattedrale di Alba ospiterà il concerto “Spirituality” di Juri Camisasca e Rosario Di Bella che saranno accompagnati da Gionata Colaprisca (batteria e percussioni), Giuseppe Furnari (piano e synth) e Fabio Costantino (flauto elettronico e polistrumentista). Alla serata parteciperà anche lo “Spirituality ensemble” diretto da Paolo Paglia e formato da strumentisti professionisti provenienti dal Piemonte e dall’orchestra Pressenda di Alba. Domenica 28, invece, in occasione della 51ª Giornata mondiale per le Comunicazioni sociali, il vescovo di Alba, mons. Marco Brunetti, presiederà nel Tempio san Paolo la celebrazione eucaristica che verrà trasmessa dalle 10.50 su RaiUno. Sarà l’occasione per dare inizio alle manifestazioni per i 135 anni della “Gazzetta d’Alba” e anche per ricordare i 200 anni della ricostituzione della diocesi di Alba, dopo la soppressione del periodo napoleonico. “La festa – si legge in una nota – si prolungherà con pubblicazioni di volumi, convegni, mostre e rappresentazioni teatrali”. Nata sabato 3 giugno 1882, la “Gazzetta d’Alba” è uno dei primi giornali cattolici del Piemonte. Da 80 anni proprietà della Società San Paolo, attualmente ha una diffusione di 15.500 copie (di cui 9.500 in abbonamento) sul territorio di Alba, Bra, Langhe e Roero. Il sito www.gazzettadalba.it, supportato dai canali social e da una newsletter settimanale, nel 2016 ha avuto 3 milioni di pagine viste, con oltre 650mila utenti.