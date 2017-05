Gioco d’azzardo: mons. D’Urso (Consulta antiusura), “il rinvio Conferenza unificata induca a seria riflessione”

“La Consulta nazionale antiusura e il Cartello ‘Insieme contro l’azzardo’ prendono atto del nuovo rinvio della seduta della Conferenza unificata Stato-regioni ed enti locali, che oggi avrebbe discutere del piano riordino dell’offerta dell’azzardo in Italia”. Lo si legge in una nota diffusa oggi. “L’auspicio – dichiara mons. Alberto D’Urso, presidente della Consulta nazionale antiusura – è che la forte opposizione in rete condivisa dalle associazioni con alcune Regioni italiane induca la Conferenza unificata a una seria riflessione nel merito, tenendo in considerazione le proposte avanzate nei giorni scorsi, e nel metodo, favorendo le aspettative ineludibili della società civile, come il divieto di pubblicità all’azzardo, riconoscimento della potestà legislativa per gli enti locali e dei Lea, moratoria per nuovi giochi d’azzardo”.

“Al sottosegretario Pier Paolo Baretta si chiede – aggiunge Attilio Simeone, coordinatore del Cartello Insieme contro l’azzardo – di ascoltare in seno alla Conferenza unificata Stato-regioni ed enti locali i rappresentanti delle associazioni che da anni operano sul territorio per contrastare la piaga dell’azzardo che sta mettendo a repentaglio la salute pubblica e la stabilità economica e sociale del Paese”. In quella sede il Cartello “Insieme contro l’azzardo” si impegna ad “avanzare una concreta proposta di riordino che tenga conto di tutte le legittime istanze”. “Solo con l’audizione delle organizzazioni maggiormente rappresentative – conclude Simeone – si potrà realizzare il primo intento perseguito da tutti: rendere i rappresentanti dei territori consapevoli e informati. La Consulta nazionale antiusura e il Cartello Insieme contro l’azzardo rinnovano l’invito e si dichiarano disponibili sin d’ora ad ogni possibile collaborazione”.