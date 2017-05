G7: Coalizione contro la povertà (Gcap), “speriamo non sia una pagina nera. Serve volontà politica”

“Siamo estremamente preoccupati che il G7 di Taormina sia non solo un’opportunità mancata ma una vera e propria pagina nera nella ricerca di soluzioni collettive ai problemi dell’umanità e del pianeta”: lo afferma oggi Massimo Pallottino, uno dei portavoce della Coalizione italiana contro la povertà, presente a Taormina con un evento parallelo che si è svolto oggi a Giardini Naxos, durante il quale sono state ascoltate le storie di 7 testimoni del Sud del mondo. “La povertà non è un fenomeno naturale e ineluttabile – sottolinea Pallottino – ma è il frutto di scelte sbagliate fatte dalle nostre società e dalle nostre politiche. Può essere affrontata solo se c’è la volontà di farlo”. La Coalizione chiede perciò “risposte efficaci” per raggiungere gli obiettivi definiti dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, la realizzazione degli Accordi di Parigi sul clima, affrontare tempestivamente le carestie in Africa e superare la cronica insicurezza alimentare. E “riconoscere che la mobilità umana è un fenomeno che esiste e non può essere ignorato o bloccato con facili soluzioni che non tengono conto dei diritti e della dignità della persona”.