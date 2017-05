Fondazione Migrantes: gli auguri di p. Borin (Scalabriniani) a don De Robertis, “pronti a collaborare verso nuove sfide”

Auguri a don Giovanni De Robertis, neo direttore della Fondazione Migrantes, sono stati espressi oggi da padre Gianni Borin, superiore regionale dei Missionari di San Carlo – Scalabriniani: “Negli anni il legame tra noi missionari e la Fondazione si è arricchito – afferma – ed è divenuto sempre più quotidiano, anche grazie alla guida e alle scelte pastorali del direttore uscente e ora arcivescovo di Ferrara, mons. Gian Carlo Perego”. “Il futuro che auspichiamo – prosegue padre Borin – va nella stessa direzione: quella della collaborazione come un corpo solo, che è la Chiesa, per il bene dell’umanità migrante oggi così marginalizzata. Le sfide che oggi attendono chiunque si metta al servizio di questa porzione del popolo di Dio eternamente in cammino sono tante, ed il clima che si respira, anche in Italia, non è sempre dei più favorevoli ad una conseguente azione socio-pastorale”. Gli scalabriniani confermano perciò l’appoggio alla Fondazione Migrantes e pregano “perché sotto la sua direzione ogni azione intrapresa sia profetica e luminosa”.