Festival della comunicazione: Cesena, oggi incontro con Antonia Arslan. Domani convegno su informazione e fake news

Proseguono a ritmo serrato gli appuntamenti della 12esima edizione del Festival della comunicazione organizzato quest’anno dal settimanale Corriere Cesenate su proposta della Società di San Paolo e delle Paoline. Oggi la scrittrice Antonia Arslan, autrice del libro “La masseria delle allodole”, sarà presente a Cesena. Alle 18 nell’aula magna della biblioteca Malatestiana si terrà l’incontro “Comunicare per non dimenticare”. Domani, nella sala Sozzi del palazzo del Ridotto dalle 9,30 il convegno “Informare al tempo delle fake news”. Moderati da Chiara Genisio, vice presidente vicario della Fisc, si confronteranno la vaticanista dell’Ansa Giovanna Chirri, il vaticanista della Stampa Andrea Tornielli, il direttore dei Tg regionali Rai Vincenzo Morgante, il direttore dell’informazione di Tv2000 Lucio Brunelli, il presidente del Copercom (già vice direttore di Avvenire e già direttore dell’agenzia Sir) Domenico Delle Foglie. La mattina è con 4 crediti giornalistici. Il pomeriggio di domani sarà dedicato alla musica. Alle 17, alla Pieve di San Mauro in Valle (Cesena), si terrà il concerto “Pievi sonore, le musiche custodite nella Biblioteca Malatestiana eseguite nelle chiese cesenati” con il Quartetto Malatestiano e il Coro diretto da Pia Zanca. Introdurranno Marino Mengozzi, direttore Ufficio diocesano Arte sacra e beni culturali, e Franco Dell’Amore, storico della musica. L’evento è proposto con gli “Amici della Biblioteca Malatestiana”. Molto atteso anche l’incontro con l’ergastolano Carmelo Musumeci. Domani alle 21 nell’aula magna della biblioteca Malatestiana si parlerà di come “Comunicare dietro le sbarre”. La serata è promossa con il “Cantiere 411” e la “Comunità papa Giovanni XXIII”.