Festival biblico: Vicenza, sabato 27 un pomeriggio dedicato a ragazzi e famiglie

Sarà un pomeriggio interamente dedicato alle famiglie quello che si terrà sabato 27 maggio, dalle 14 alle 18, nell’ambito del Festival biblico di Vicenza. Al parco Querini si svolgerà, infatti, il “festivalfamiglia”, un’iniziativa – si legge in una nota “strutturata per accogliere e coinvolgere in modo diretto, vivace e simpatico bambini e ragazzi fino ai 14 anni delle scuole di Vicenza con le loro famiglie”. Dopo l’accoglienza, dalle 14.30 prenderanno il via i laboratori ideati per “intrattenere, coinvolgere e divertire tutti i presenti” dando spazio alla fantasia e alla creatività dei giovani partecipanti. Nel laboratorio “Trekking con l’asino” si verrà condotti sulle orme di questi “personaggi” della Bibbia, con curiosità, racconti e aneddoti su questi animali affascinanti e da sempre amici e aiutanti dell’uomo. “Ludica Circo” introdurrà i piccoli amici nel fantastico mondo degli acrobati di strada, mentre un autobus sarà al centro del laboratorio proposto da Società vicentina trasporti nel quale i bambini coloreranno un autobus che attraverserà Vicenza da giugno a novembre. Al tema del viaggio sarà dedicato il laboratorio a cura della Commissione animazione Acr di Vicenza che coinvolgerà i bambini in attività ludiche, di canto e ballo. Infine “Cicloetica” propone una riflessione e vari laboratori sulla bicicletta. La colonna sonora della manifestazione sarà curata dall’Orchestra giovanile di Vicenza. In programma anche il laboratorio di pedagogia “Mamma quanto manca!” per i genitori. Il pomeriggio si concluderà con “Lo spettacolo in viaggio nei vangeli” a cura di Animagiovane di Torino.