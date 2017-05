Family Day e gender: card. Bassetti, “non ho paura del dialogo, ho paura del pressappochismo”

(Siciliani-Gennari/SIR)

“Questi problemi li affronteremo e riapprofondiremo nuovamente, perché il tema fondamentale nostro rimane quello dei giovani e della famiglia”. Lo ha annunciato ai giornalisti il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, rispondendo ad una domanda sulla terza edizione del “Family Day”, annunciata in autunno, e sulla teoria del “gender”. “I principi dell’etica cristiana sono quelli evangelici e rispettano la dignità della persona”, ha ricordato Bassetti: “La dottrina della Chiesa è molto chiara, e la Chiesa continuerà a proporre la sua dottrina”. “La Chiesa, però, dialoga anche col mondo”, ha precisato il cardinale, che ha rivelato: “Io non ho paura del dialogo, ho paura del pressappochismo, di chi nel dialogo non ha un’identità per poter dialogare. Quando si ha un’idea chiara dei principi, si può anche accogliere e valutare il parere dell’altro”.