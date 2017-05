Famiglia: card. Bassetti, “non ogni situazione irregolare è peccato mortale”

“L’Amoris Laetitia è un capolavoro e, quindi, anche una sintesi su tutta la dottrina della Chiesa sul matrimonio e la famiglia”. Ne è convinto il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, che ha risposto in questi termini a una domanda dei giornalisti, durante la conferenza stampa di chiusura dell’Assemblea generale della Cei. “C’è un passaggio che va capito” del documento di Papa Francesco, la tesi del cardinale, per fugare ogni dubbio: “Non bisogna fare questa omologazione: che ogni situazione irregolare è peccato mortale”. “Nel Catechismo della Chiesa Cattolica – ha ricordato Bassetti – ci sono sette, otto, dieci condizioni che vanno realizzare tutte in concomitanza, prima di arrivare alla situazione di peccato mortale”. “Il Papa non parla di ammissione o no al sacramento, parla di discernimento”, ha puntualizzato il presidente della Cei. E discernimento significa “verificare qual è la reale situazione di una persona e di una coppia, iniziare un cammino anche penitenziale se necessario e poi vedere come stanno le cose”. “L’Amoris Laetitia va presentata come il Papa l’ha scritta”, ha detto Bassetti: “Chi fa osservazioni sbaglia, perché non è un documento qualsiasi, e dunque opinabile, ma un documento del magistero”. “Leggete e capite”, l’invito.