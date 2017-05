Diocesi: Udine, durante la novena di Pentecoste raccolta fondi per Aleppo in Siria

“Testimonianza del laico, cioè del cristiano, nel mondo di oggi”: è il tema della novena di Pentecoste delle aggregazioni laicali della diocesi di Udine che avrà luogo da domani, venerdì 26 maggio, alle 19, a venerdì 2 giugno. Nove giorni all’insegna della preghiera che culminerà nella grande veglia, sabato 3 giugno alle 21 in cattedrale presieduta dall’arcivescovo, mons. Andrea Bruno Mazzocato, durante la quale si raccoglieranno fondi per la Siria. L’itinerario spirituale sarà animato ogni sera, a turno, dalle diverse realtà laicali. La novena prenderà avvio venerdì 26 maggio alle 19 nell’Oratorio della Purità, a Udine, con la riflessione su “La testimonianza ha il cuore e la famiglia come cellula insostituibile della società”. Sabato 27 e domenica 28 maggio si sposterà invece in cattedrale e da lunedì 29 a venerdì 2 giugno riprenderà all’Oratorio della Purità. Nel corso della novena saranno raccolti fondi da destinare al progetto “Aleppo. Aiutiamo le famiglie cristiane a sopravvivere” promosso da “Aiuto alla Chiesa che soffre”. Sono 35mila i cristiani che ad oggi vivono nella martoriata città siriana (erano 120 mila nel luglio 2012), grazie alle offerte raccolte saranno portati loro aiuti di casa in casa, sono infatti 2000 le famiglie che hanno urgente bisogno di cibo, acqua potabile, indumenti e medicinali.