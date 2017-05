Diocesi: Terni, una mostra per celebrare i venti anni dell’associazione di volontariato “San Martino”

Una mostra documentaria per ricordare i venti anni dell’associazione di volontariato “San Martino”, che gestisce le opere segno della Caritas diocesana di Terni. Si intitola “Venti volte San Martino” e sarà inaugurata domani, venerdì 26 maggio, alle ore 19 presso la parrocchia San Giovanni Bosco a Terni (Campomaggiore) e rimarrà aperta fino al 30 maggio durante gli orari della festa parrocchiale. All’inaugurazione interverranno il vescovo diocesano padre Giuseppe Piemontese, Nadia Agostini vice presidente associazione di volontariato San Martino, Ideale Piantoni direttore della Caritas diocesana, mons. Paolo Carloni parroco di San Giovanni Bosco e vicario episcopale per la Carità. La mostra, che sarà ospitata da giugno a dicembre in altre 25 parrocchie della diocesi, si articola in una decina di pannelli dedicati alle opere segno della Caritas con immagini e brevi testi esplicativi dell’attività svolta nei settori di principale intervento: emergenze territoriali e mensa “San Valentino”, carcere, Cittadella della solidarietà, agenzia formativa, Cresciamo insieme, immigrazione. Inoltre sono in programma altri eventi fra cui convegni ed iniziative dedicate ai temi della carità, dell’immigrazione: il 9 giugno alle ore 16.30 la mostra “Migranti la sfida dell’incontro” presso la sede del dipartimento di Economia sede di Terni dell’Università degli studi di Perugia e il convegno “La carità nelle radici evangeliche. Solidarietà, immigrazione e accoglienza nel segno dell’economia civile”. Il 10 giugno alle ore 17.30 l’inaugurazione del centro per Minori stranieri non accompagnati, presso la Cittadella della Solidarietà in Amelia.