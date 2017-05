Diocesi: Modena, il contributo per i 2200 anni della città

“Dalla peste, dalla fame e dalla guerra, liberaci Signore!”: la relazione di Modena con i suoi santi protettori è al centro del contributo proposto dalla diocesi in occasione dei 2200 anni di Modena, nel percorso “Mutina splendidissima”. Tre incontri per accompagnare i partecipanti dalla conoscenza dei patroni ad una riflessione sulle emergenze attuali. Il primo appuntamento sarà domani, venerdì 26 maggio, alle ore 20.30, nel palazzo arcivescovile: “I santi protettori”, a cura di Sandro Vesce. Seconda serata lunedì 5 giugno, alle ore 20.30 nella chiesa di San Barnaba, “La grande Peste”, a cura di Marco Cattini. Per concludere, uno sguardo sull’oggi con una riflessione del vescovo Erio Castellucci, venerdì 9 giugno, ore 20.30 nel palazzo arcivescovile, su “Le emergenze attuali”.