Diocesi: Altamura, domani a Gravina incontro su educazione, social network e nativi digitali

Si terrà domani l’ultimo appuntamento dell’itinerario formativo organizzato in quest’anno pastorale dalla diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti. Un momento di riflessione e di #DialogoColMondo, come recita lo stesso slogan dell’iniziativa, dalle 19.30 alle 21 presso il Centro Benedetto XIII a Gravina. Ospite della serata Filippo Ceretti, docente presso la Pontificia Università Lateranense. Un’occasione, spiegano gli organizzatori, “per tutti gli operatori pastorali e non solo, di confronto e dibattito su media ed educazione” per “una riflessione seria sul mondo dei social network e dei nativi digitali”. In Italia almeno 5mila giovani sono considerati a rischio dipendenza da Internet. Domenica 28 maggio, in occasione della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, in tutte le parrocchie della diocesi sarà possibile ritirare gratuitamente una copia del quotidiano cattolico “Avvenire” al cui intero sarà possibile leggere un’intera pagina dedicata alla diocesi stessa. Di qui il richiamo alle parole del Papa nel Messaggio per la Giornata: “La realtà, in sé stessa, non ha un significato univoco. Tutto dipende dallo sguardo con cui viene colta, dagli ‘occhiali’ con cui scegliamo di guardarla: cambiando le lenti, anche la realtà appare diversa”.