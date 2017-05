Conflitto israelo-palestinese: Cipmo, a Milano una conferenza “A 50 anni dalla Guerra dei sei giorni: il Medio Oriente ai tempi di Trump”

“A 50 anni dalla Guerra dei sei giorni: il Medio Oriente ai tempi di Trump”: è il tema della conferenza pubblica che avrà luogo il 7 giugno (ore 17.30 – Sala Conferenze di Palazzo Reale, Piazza del Duomo, 14) a Milano, promosso dal Centro italiano per la pace in Medio Oriente (Cipmo) nell’ambito del ciclo di incontri “Cattedra del Mediterraneo 2017”. “A 50 anni dalla Guerra dei sei giorni – si legge nella nota di presentazione – tutti i tentativi di risolvere il conflitto-israelo-palestinese si sono bloccati. La comunità internazionale è apparsa sempre più orientata ad un management del conflitto piuttosto che ad una sua soluzione. Il conflitto israelo-palestinese pare oramai più marginale nel contesto mediorientale, dove sono accese altre gravi crisi, dalla Siria, all’Iraq, allo Yemen, alla Libia; divampa il conflitto tra area sunnita, a guida saudita, e quella sciita, a guida iraniana. Mentre la presenza russa si fa sempre più incisiva e determinante, la nuova Amministrazione Trump pare decisa a rilanciare il ruolo Usa nell’Area, e a costruire un asse tra Stati arabi ed Israele per contenere l’espansionismo iraniano. Per realizzare questo obbiettivo dichiara di voler trovare una soluzione definitiva al conflitto israelo-palestinese. Si tratta di propaganda o il tentativo ha fondamenti reali e presenta possibilità di riuscita? Può alimentare nuove tensioni nella Regione?”. Per dare risposte a questi interrogativi sono stati chiamati: Piero Fassino, Presidente di CeSpi – Centro Studi di Politica Internazionale; Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera e Ugo Tramballi, editorialista de Il Sole 24 Ore. Introduzione a cura di Bruno Masarà, direttore dell’Ufficio di Informazione a Milano del Parlamento Europeo e Janiki Cingoli, presidente del Cipmo.