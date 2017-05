Comece: convegno a Bruxelles su “Affrontare alla radice le cause della migrazione”

(Bruxelles) C’è tempo fino a domani per iscriversi al convegno sul tema “Affrontare alla radice le cause della migrazione. Come l’Ue può contribuire a migliorare le prospettive dei giovani africani?” che si svolgerà a Bruxelles il 30 maggio (iscrizioni su www.comece.ue). L’iniziativa è organizzata dalla Commissione degli episcopati della Comunità Europea (Comece), Kolping, missio Aachen e la fondazione Bertelsmann. Sarà il vescovo congolese François-Xavier Maroy Rusengo a tenere la relazione centrale per illustrare “le ragioni per cui i giovani fuggono dai loro Paesi d’origine”, spiegano gli organizzatori. Seguirà il dibattito con Michael Gahler (europarlamentare, capo delegazione per le relazioni con il Parlamento pan-africano), Jean-Louis Ville (direttorato sviluppo umano e migrazione, Commissione europea) e Christian Hanelt (esperto questioni medio-orientali, fondazione Bertelsmann) che presenteranno alla discussione “le iniziative dell’Ue in corso nel quadro del Valletta Action Plan”, documento nato dal Vertice internazionale dedicato all’immigrazione nel contesto della cooperazione Ue-Africa che si è tenuto nel novembre 2015 a Malta e che identificava una serie di misure pratiche che i Paesi firmatari si sono impegnati ad attuare entro la fine del 2016. I partecipanti potranno inoltre visitare il camion di Missio che ospita la mostra itinerante e multimediale per sensibilizzare visitatori di ogni età sui temi dell’immigrazione, accoglienza e integrazione sociale.