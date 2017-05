Cei: mons. Raspanti neo vicepresidente per il Sud Italia, la gioia della diocesi di Acireale

Mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, ieri è stato eletto vicepresidente della Conferenza episcopale italiana per il Sud Italia. A darne notizia, oltre che il comunicato finale dei lavori della 70ª Assemblea generale dei vescovi italiani (Vaticano, 22 – 25 maggio) è una nota della diocesi siciliana. Mons. Raspanti subentra a mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, che ha ricoperto questo incarico negli ultimi 5 anni, e sarà in carica per il prossimo quinquennio. Insieme agli altri due vicepresidenti, mons. Meini e mons. Brambilla, condividerà il compito di primo collaboratore con il neo presidente eletto della Cei, il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia–Città della Pieve. “A nome di tutta la diocesi – dichiara il vicario generale della diocesi di Acireale, don Giovanni Mammino – esprimo le più sincere congratulazioni per il nuovo e prestigioso incarico che mons. Antonino Raspanti ricoprirà all’interno della Chiesa italiana”; un incarico che “riempie di orgoglio la nostra diocesi perché mette in evidenza le qualità intellettuali ed organizzative del nostro pastore, il quale ora sarà chiamato a moltiplicare i suoi sforzi per bene operare non solo sul piano locale, ma anche sul piano nazionale, facendosi voce in particolare delle istanze del Sud Italia”. All’interno della Cei mons. Raspanti nel 2014 era stato eletto vicepresidente per il Sud del Comitato preparatorio del V Convegno ecclesiale nazionale di Firenze e nel 2015 presidente della Commissione episcopale italiana per la cultura e le comunicazioni sociali.