Card. Bassetti: Movimento dei Focolari, “sua nomina motivo di grande gioia”

La notizia della nomina del cardinale Gualtiero Bassetti a presidente della Conferenza episcopale italiana è per il Movimento dei Focolari in Italia “motivo di grande gioia”. “La multiforme ricchezza della sua esperienza pastorale – si legge in un comunicato diffuso dal Movimento – riporta al cuore e alla mente le radici profonde del nostro essere cristiani oggi in Italia”. I Focolari sottolineano lo stile del cardinale Bassetti, “sempre fedelmente perseguito nella vicinanza alle persone, agli operai, ai migranti, alle famiglie, nelle concrete situazioni di crisi e nella ricerca della verità”. E aggiungono: “I suoi gesti e le sue parole hanno proposto con efficacia una direzione per avvicinare il messaggio salvifico di Cristo all’uomo contemporaneo. I ‘Crocefissi della storia’ sapientemente offerti all’attenzione del mondo nel commento della Via Crucis del 2016 al Colosseo, restano come un’icona disegnata con realismo e autenticità, compassione e prorompente speranza. Auguriamo al cardinale Bassetti di sperimentare in questo nuovo compito un sempre rinnovato coraggio per affrontare le innumerevoli sfide, confortato da quella sinodalità che testimonia il volto fraterno della Chiesa”.