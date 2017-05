La Comunità di Sant’Egidio “si rallegra” per la nomina del cardinale Gualtiero Bassetti a presidente della Cei ed “esprime la sua vicinanza per l’importante lavoro che lo attende”. “Conoscendo la saggezza e la sapienza pastorale con le quali ha portato avanti fino ad oggi il suo ministero, saprà certamente rafforzare il cammino già in uscita della Chiesa italiana, fonte di speranza per tanti, a partire dai poveri”, si legge in una nota della Comunità di Sant’Egidio.