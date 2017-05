Azione cattolica: Truffelli confermato presidente nazionale. Mons. Sigismondi, “attitudine al dialogo, sinodalità, spiritualità”

“Il Consiglio permanente della Cei ha provveduto alla nomina del presidente nazionale dell’Azione cattolica italiana, confermando Matteo Truffelli alla guida della nostra associazione. La scelta ha preso atto di un orientamento concorde da parte del Consiglio nazionale dell’Ac, nel quale si è registrata una netta convergenza sul nome del presidente uscente, di cui tutti conosciamo le qualità”. Mons. Gualtiero Sigismondi, vescovo di Foligno, è anche assistente ecclesiastico generale dell’Azione cattolica. Giunta la notizia della conferma della carica di presidente a Matteo Truffelli, commenta: “A nome dell’intera associazione voglio ringraziarlo per aver messo a disposizione la sua attitudine all’ascolto e al dialogo, la continua ricerca della sinodalità, il suo valore umano e spirituale per la crescita e lo sviluppo dell’Ac, guidandola per un ulteriore triennio”. A Matteo Truffelli e al nuovo Consiglio nazionale, “anche a nome del Collegio degli assistenti centrali, formulo i miei più cordiali auguri di buon lavoro, con l’entusiasmo che abbiamo vissuto nell’Assemblea nazionale e la forza trasmessaci dagli orientamenti e dal calore di Papa Francesco”.