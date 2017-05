Avvenire: la prima pagina di domani 26 maggio. G7 a Taormina, monastero clausura su delta Niger, conferenza stampa card. Bassetti

“Sette Grandi attese” è il titolo di apertura di “Avvenire” dedicato alla vigilia dell’incontro dei 7 Paesi più sviluppati a Taormina. Sul vertice si concentrano, infatti, le grandi attese delle organizzazioni non governative e del mondo cattolico a proposito di pace, carestie, lavoro, migrazioni, povertà, diseguaglianza e istruzione.

A centro pagina una fotocronaca racconta la storia del monastero di clausura in costruzione in un piccolo villaggio del delta del Niger.

Titolo di taglio per la conferenza stampa del nuovo presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti.

Completano la prima pagina due editoriali, il primo di Alessandro Zaccuri sulla sentenza del Tar che annulla la nomina dei direttori di alcuni musei italiani perché stranieri e il secondo di Eraldo Affinati sul G7 cche si tiene in una località, Taormina, bagnata da quello stesso Mediterraneo diventato tomba per migliaia di migranti.