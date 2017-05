Assemblea Cei: otto per mille, per il 2017 assegnati a Chiesa cattolica 986.070.639,38 euro

La somma relativa all’otto per mille dell’Irpef assegnata alla Chiesa cattolica per il 2017 risulta pari a 986.070.639,38 euro, determinati da 1.012.493.224,92 euro a titolo di anticipo dell’anno 2017, ed un conguaglio sulle somme riferite all’anno 2014, negativo di 26.422.585,54 euro. A diffondere i dati, trasmessi dal ministero dell’Economia e delle Finanze, è una scheda diffusa oggi dalla Conferenza episcopale italiana insieme con il comunicato conclusivo della 70ª Assemblea generale (22 – 25 maggio). Considerate le proposte di ripartizione presentate dal Consiglio permanente, sono state approvate le seguenti assegnazioni: 361,070 milioni di euro vanno alle esigenze di culto e pastorale (156 milioni alle diocesi, 110 milioni all’edilizia di culto – 40 milioni a quella nuova, 70 milioni alla tutela dei beni culturali ecclesiastici -, 43,07 milioni al fondo per la catechesi e l’educazione cristiana, 13 milioni ai Tribunali ecclesiastici regionali, 39 milioni alle esigenze di rilievo nazionale). E ancora: 275 milioni vanno agli interventi caritativi (150 milioni alle diocesi per la carità, cinque milioni in più dell’anno scorso, 85 milioni al terzo mondo, 40 milioni alle esigenze di rilievo nazionale). Al sostentamento del clero destinati 350 milioni, come nel 2016. I dati trasmessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’anno 2017 e relativi alle dichiarazioni dell’anno 2014 (redditi 2013) indicano che la percentuale delle scelte a favore della Chiesa cattolica è stata pari all’81,23 per cento.