Assemblea Cei: comunicato finale, “riduzione gettito” ma “più risorse per interventi caritativi nazionali”. Nuove norme Tribunali ecclesiastici

Nel corso dell’Assemblea generale dei vescovi italiani (Aula del Sinodo, 22 – 25 maggio) è stato illustrato il bilancio consuntivo dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero per l’anno 2016; presentato e approvato il bilancio consuntivo della Cei per l’anno 2016; sono stati definiti e approvati i criteri per la ripartizione delle somme derivanti dall’otto per mille per l’anno 2017. Lo riferisce il comunicato finale diffuso oggi. Per quanto riguarda l’otto per mille, “a fronte di una riduzione del gettito, anche quest’anno c’è stato un ulteriore incremento di quota di risorse destinate a interventi caritativi a livello nazionale”. I presuli hanno inoltre condivisa “l’importanza di intensificare la collaborazione sia tra Istituti diocesani sia tra questi e l’Istituto centrale per lo studio, la predisposizione di indirizzi comuni, la condivisione di esperienze, la possibilità di una condivisione di professionalità e una gestione in comune di alcuni servizi amministrativi, fino alla possibilità di accorpamento”. Approvate due determinazioni a modifica delle disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Cei per interventi in materia di beni culturali ecclesiastici e nuova edilizia di culto. Approvato, infine, l’aggiornamento delle Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia matrimoniale per conseguenza della riforma introdotta dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco. Il testo deve ora essere sottoposto alla recognitio della Santa Sede.